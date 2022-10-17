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Arda Güler polis teyzesiyle hasret giderdi. Uzun uzun sarıldı

Fenerbahçe'de Arda Güler, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi sahaya çıktığında polis olan teyzesiyle hasret giderdi. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 22:36
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler polis teyzesine uzun uzun sarıldı

Arda Güler polis teyzesiyle hasret giderdi. Uzun uzun sarıldı
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Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler karşılaşma öncesi polis olan teyzesiyle yürek ısıtan anlar yaşadı.

TEYZESİNE UZUN UZUN SARILDI
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile oynayacağı karşılaşmada Jorge Jesus tarafından ilk 11'de şans verilmeyen Arda Güler, maç öncesi Eryaman Stadı'nda görevli polis olan teyzesiyle hasret giderdi.

Teyzesine uzun uzun sarılan genç yıldızın o anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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