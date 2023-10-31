Fenerbahçe'nin gizli planını ortaya çıkardı. Volkan Aliakar yazdı

Peş peşe gelen sakatlıklar, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın tüm planlarını alt üst etti. Şu ana kadar oynadığı 19 resmi maçı da kazanan Sarı-Lacivertli ekipte artık ezbere sayılan ilk 11'de mecburi değişiklikler yaşanacak.

BECAO VE DJİKU TEMEL TAŞLARIYDI

Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de en önemli eksikler; Fred, Becao, Djiku ve Serdar Aziz. Rodrigo Becao; 10 haftası geride kalan Süper Lig'de tam 9 kez ilk 11'deydi. Brezilyalı stoperin ayrıca 4 Avrupa sınavı var. Alexander Djiku da aynı şekilde 9 Süper Lig mücadelesinde ilk 11'deydi. Avrupa'da ise 7 karşılaşmada şans 11'de buldu. Dolayısı bu iki futbolcu İsmail Kartal'ın planları arasında ilk sıralardaydı.

OOSTERWOLDE FAVORİ, MERT SÜRPRİZ

Pendikspor mücadelesinin son bölümünde sakatlık yaşayan Samet Akaydin ise oynayabilecek durumda. Elinde tek stoper olarak Samet kalan teknik direktör İsmail Kartal, asıl mevkii sol bek olan Oosterwolde'yi defansın ortasına kaydırmayı düşünüyor. Hollandalı futbolcu kariyerinde daha önce 17 kez stoper oynadı. Aslında sağ bek olan Mert Müldür'ün stoper olarak oynatılması ihtimal dahilinde. O da kariyerinde 26 kez stoper olarak sahaya çıktı.

FRED'İN YERİNE İLK ALTERNATİF MİHA ZAJC

Orta sahada Fred'in yerine oynayabilecek isimler arasında Miha Zajc favori konumunda. Pendikspor mücadelesinde Fred kenara gelince oyuna giren Sloven futbolcunun, İsmail Yüksek ile birlikte orta sahada görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer alternatif Miguel Crespo.

SAHAYA SÜRECEĞİ HEMEN HEMEN 11 BELLİ

Teknik direktör İsmail Kartal diğer mevkilerde herhangi bir değişiklik yapmayacak. Fenerbahçe'nin, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic ve Dzeko.