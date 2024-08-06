Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Mücadele Lille'in sahasının Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kullanılması nedeniyle Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanacak, saat 21.30 başlayacak.
Karşılaşmada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak, yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.
Zorlu kapışma dijital yayın platformu Exxen'den naklen ekranlara gelecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda
4-3, evinde 2-1 mağlup ederek elemişti.
Fenerbahçe-Lille karşılaşmasının rövanşı 13 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
LİLLE: Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Meunier; André, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Fenerbahçe, Avrupa'da 273. kez sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde 37. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.