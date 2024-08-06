Beşiktaş geleceğin yıldızına imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş geleceğin yıldızına imzayı attırdı

Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu, geleceğin yıldızları arasında gösterilen Emir Berke Sağlam'ı transfer etti.

Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu yetenekli forvet arkası Emir Berke Sağlam’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncunun Afyon Futbol Okulu’nda aldığı eğitim ve gösterdiği performansla dikkat çektiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Türk futboluna birçok yıldız kazandıran Beşiktaş Futbol Akademisi, 2015 doğumlu forvet arkası Emir Berke Sağlam’ı kadrosuna kattı. Sağlam, Afyon Futbol Okulumuzda teorik ve pratik futbol eğitimi aldı ve performansı Futbol Akademi İzleme Birimimiz tarafından beğenildi,” denildi.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Emir Berke Sağlam’ın sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaş’a önemli katkılarda bulunacağına inandığını ifade etti.

Sağlam ise, “Beşiktaş’a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar ile Futbol Akademi antrenörlerimiz; Nejdet Ergün, Tacettin Doğan ve Haluk Duranoğlu’na teşekkür ederim,” dedi.

6082024183147-5185206-18-31.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi hakemleri görevden aldı. Sebebi herkesi şok etti
Hacıosmanoğlu atamayı yaptı. TFF'de yeni kurullar belli oldu
TRT'deki canlı yayın krizi ayrılık getirdi
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Gündem
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar Spor
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı Gündem
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı Spor
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı Gündem
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde Ekonomi
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde
100 yaşındaki doktora pasta kestiler Yerel Haberler
100 yaşındaki doktora pasta kestiler