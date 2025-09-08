Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi

Bayer Leverkusen, Erik Ten Haag'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kasper Hjulmand'ın getirildiğini açıkladı. Alman temsilcisi, Danimarkalı hoca ile 30 Haziran 2027'ye dek sözleşme imzaladı.
DANİMARKA MİLLİ TAKIMI'NI ÇALIŞTIRMIŞTI
Hjulmand, son olarak Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırdı. 2021'de takımını Avrupa Şampiyonası yarı finallerine taşıdı ve Danimarkalılar uzatmalarda İngiltere'ye kıl payı yenildi.
Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Almanya'ya 2-0 yenildikten sonra Hjulmand, görevinden ayrılmıştı.
