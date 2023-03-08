8 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus 4 futbolcuyu Sevilla kadrosuna almadı

Jesus 4 futbolcuyu Sevilla kadrosuna almadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın akşam İspanya'da oynananacak Sevilla maçının kadrosunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 16:11
Takip Et

Fenerbahçe'nin Sevilla kadrosu belli oldu

Jesus 4 futbolcuyu Sevilla kadrosuna almadı
+
Aa
-

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kafileye Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski'yi almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
1
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Yine rüyasında gördü. Kassandra seçimlerden önce olacakları açıkladı
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
3
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Torun sahibi Acun 5. kez baba oluyor. Şeyma Subaşı sinir krizi geçirecek
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
4
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Habertürk muhabirinin canlı yayında zor anları
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
5
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Erkekler arasında yazılı olmayan kurallar. Kadınlardan sır gibi saklıyorlar
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
6
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿Milli atletin belden aşağısı sansürlendi. Mustafa Sandal yapılanı kınadı ve söz verdi
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
7
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿CHP’den 'Netflix'li seçim videosu: Next episode: İktidar
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Pendik'te zehir baskını
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Kadınlar Günü'nde karısını öldürüp intihar etti
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Beled suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
﻿Reddit TikTok benzeri bir özelliğini duyurdu. Yeni görünümü belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.