Jesus 4 futbolcuyu Sevilla kadrosuna almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında yarın Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kafileye Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Alioski'yi almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King.
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