Monchi'den Fenerbahçe maçı öncesi olay sözler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yarın İspanya'da oynayacağı maç öncesi Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi flaş açıklamalar yaptı.

La Liga'da zor günler geçiren ve düşme tehlikesi yaşayan Sevilla'nın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı kurtuluş maçı olarak gördüğü belirtilirken, Monchi "En kötü düşmanım için dilediğimden daha fazla acı çekiyorum” dedi.

Monchi şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularla birlikte soyunma odasında olmayı çok seviyorum. Birçoğuyla çok yakın bir ilişkim var ve beni güçlü görmeleri gerekiyor. Ama zor anlar yaşamaya da hakkım var. Sevilla ile ilişkim sporun ötesine geçiyor. Yaşam tarzım ve kulüple olan ilişkim nedeniyle bu koşullardan hoşlanmıyorum. Hayatımın diğer alanlarında bu durum beni etkiliyor. En kötü düşmanım için dilediğimden daha fazla acı çekiyorum. Ayağa kalkmalıyız. Şimdi zamanla yüzleşmeli, yaraları sarmalı ve yoluna devam etmeliyiz.

Bazı taraftarlar istifamı istiyor. Kolay olan istifa etmek ama zamanı değil. Çözümün istifa etmek olduğunu bilseydim bir an düşünmezdim. Şimdi bunu yapmak korkaklık olur. İstifa etmem gerektiğini düşünen insanlar olduğunu biliyorum. Ama bence bu kulübe daha çok zarar verirdi. Şu anda mümkün olduğunca çok destek istiyoruz.

Teknik direktörümüz Sampaoli bize, işine ve kadrosuna güven verdi. Her şeyin en iyisine ihtiyacımız var. Hem Jorge, hem ben hem de hepimiz hatalarımızı kabul etmeli ve en iyi halimizi bulmalıyız. Bu takıma son gelişinde, durumları tersine çevirmek için göreve getirildi ve burada da bunu başaracağını biliyorum.

Fenerbahçe maçı bizim için çok kritik. Sevilla, Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım ve bu da bizi favori olarak gösteriyor. Açıkçası, mevcut takımları ve durumumuzu görünce, bundan fazlasıyla emin değilim. Almeria maçından önce bizim için aynı öneme sahip olan Fenerbahçe karşılaşmasına odaklanmalıyız. Güveni yeniden kazanmanın en iyi yolu Fenerbahçe'yi yenmek”