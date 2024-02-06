Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği futbolcu belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dinamo Kiev'in sol beki Kostyantyn Vivcharenko’yu transfer etmek için kıyasıya bir rekabete girdi.

İtalyan kaynaklarına göre İstanbul ekipleri, Ukraynalı sol beki Dinamo Kiev'den almak için büyük uğraş veriyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'ta da Masuaku olmasına rağmen bir sol bek gelir mi?

İtalyanlar öyle diyor!

Kostyantyn Vivcharenko, 2002 doğumlu ve stoper olarak da oynayabilen bir oyuncu. Son zamanlarda AS Roma'nın scout ekibi de onu takip ediyor.