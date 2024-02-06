Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar’ın sözleri:

“GALATASARAY ÖNDE”

"Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre yüzde 50,01 önde Fenerbahçe derbisine 3 puan geride girse bile yarım buçuk kazansa şampiyon olacak Son hafta Konyaspor müsabakası da kolay geçmez Küme düşme hattında bulunuyorlar"

“KÖK SÖKTÜRÜRLER”

"Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-3 farkla kaybeder Beşiktaş - Galatasaray maçında ise Galatasaray'a kök söktürürler Dolmabahçe'deki maç hiç kolay geçmez"

“KOLPA”

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı kolpadır Kulağını yiyim ayağıdır."