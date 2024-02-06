Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa

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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler: Ali Koç'un sözleri kolpa
Ali Koç'un "şampiyon yapmayacaklar sözünü değerlendiren Ahmet Çakar sert sözler kullandı.

Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Çakar’ın sözleri:

GALATASARAY ÖNDE”

"Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre yüzde 50,01 önde Fenerbahçe derbisine 3 puan geride girse bile yarım buçuk kazansa şampiyon olacak Son hafta Konyaspor müsabakası da kolay geçmez Küme düşme hattında bulunuyorlar"

“KÖK SÖKTÜRÜRLER”

"Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-3 farkla kaybeder Beşiktaş - Galatasaray maçında ise Galatasaray'a kök söktürürler Dolmabahçe'deki maç hiç kolay geçmez"

“KOLPA”

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Ben olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' lafı kolpadır Kulağını yiyim ayağıdır."

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