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Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Maxi Gomez Trabzonspor'a doğru. Flaş iddia

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu Maxi Gomez'in adı Trabzonspor ile anılıyor. Flaş iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 23:32
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Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği isim Maxi Gomez Trabzonspor'a gelecek iddiası ortaya atıldı

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Maxi Gomez Trabzonspor'a doğru. Flaş iddia
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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Maxi Gomez için flaş bir iddia ortaya atıldı.


İspanya La Liga'da Valencia forması giyen Gomez, Trabzonspor'a transfer oluyor.


İspanyol AS gazetesini haberine göre, Trabzonspor ile her konuda anlaşan Uruguaylı forvet 3+1 yıllık sözleşmeye imza atmak için yarın sabah yola çıkıyor.


Fenerbahçe ile yoğun geçen görüşmeler sonrası maaş konusunda anlaşamayan Gomez, Trabzonspor'un sözleşme teklifini kabul etti. Karadeniz ekibi Valencia'ya 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. 


Valencia'nın 2019 sezonunda 14.5 milyon Euro'ya Celta Vigo'dan transfer ettiği yıldız forvet, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı

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