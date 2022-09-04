﻿Batshuayi antrenmana başladı

Futbol A Takımı günü izinli geçirirken, yeni transfer Batshuayi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalıştı.
Salonda gerçekleştirilen ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi, koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.
Sarı-lacivertli futbolcuya Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
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