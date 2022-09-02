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Fenerbahçe Michy Batshuayi transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:20
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:33
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Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Michy Batshuayi transferini duyurdu
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.

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Ercan
2.09.2022 14:44
Hayal kırıklığı, kime niyet kime kısmet  
 
R.T.E.
2.09.2022 14:02
FB DE DEFANS DÖKÜLÜYOR  
 
The İMAM.
2.09.2022 13:56
Beşik taştan davul zurna ile gönderilen , Batsuhai nin Türkiye den bir takıma transfer ine sadece rakip kulüp taraftarı SEVİNİR..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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