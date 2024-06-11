Fenerbahçe'nin yeni transferini menajerlik şirketi açıkladı

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Fenerbahçe'nin yeni transferini menajerlik şirketi açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi belli oldu. Transferin bittiğini menajerlik şirketi duyurdu.

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımına yaptığı transferi menajerlik şirketi açıkladı.

Bulgar yıldız Elitsa Vasileva'nın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

“Voleybol dünyasındaki dev transferi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz! Elitsa Vasileva Atanasijeviç, Fenerbahçe’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.”

Sarı lacivertlilerin Bulgar smaçör Elitsa Vasileva ile 2024-2025 sezonu için anlaştığı belirtildi.

34 yaşında ve 1.96 boyundaki Elitsa Vasileva, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giymişti.

Ünlü voleyboldu 2014-2015 sezonunda Vakıfbank'ta da oynamıştı.

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