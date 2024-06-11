Fenerbahçe'nin yeni transferini menajerlik şirketi açıkladı

Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımına yaptığı transferi menajerlik şirketi açıkladı.
Bulgar yıldız Elitsa Vasileva'nın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:
“Voleybol dünyasındaki dev transferi duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz! Elitsa Vasileva Atanasijeviç, Fenerbahçe’yle 1 yıllık sözleşme imzaladı.”
Sarı lacivertlilerin Bulgar smaçör Elitsa Vasileva ile 2024-2025 sezonu için anlaştığı belirtildi.
34 yaşında ve 1.96 boyundaki Elitsa Vasileva, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giymişti.
Ünlü voleyboldu 2014-2015 sezonunda Vakıfbank'ta da oynamıştı.
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