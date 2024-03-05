Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan dev talip

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Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan dev talip
Napoli, Sebastian Szymanski'nin peşine düşdü. Önümüzdeki sezon birçok futbolcusunu satacak olan İtalyan temsilcisi, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına çevirdi.

Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi. Kanarya'nın Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Serie A'nın yolunu tutabilir. İtalyan ekibi Napoli, Szymanski'yi izlettirmeyi sürdürüyor. Sezon sonunda Inter'e gidecek Zielinski'nin boşluğunu doldurabileceği düşünülen Szymanski için yaz transfer döneminde masaya oturulması bekleniyor.

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MAKSİMUM 20 MİLYON EURO'YA ÇIKABİLİRLER...
Sarı lacivertliler onun için 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. Napoli'nin ilk teklifinin 15 milyon Euro civarında olması bekleniyor. Pazarlıklar sonrasında 20 milyon Euro'ya çıkılabilir ama Napoli'nin 20'nin üstünde bir teklif vermesi beklenmiyor.

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