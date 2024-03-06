Fenerbahçe polis uyarısına uyarı yaptı

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu’nda oynayacağı Saint-Gilloise karşılaşması öncesinde önemli bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuru şu şekilde oldu:

Taraftarlarımızın dikkatine…

Fenerbahçemizin, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçta takımımızı tribünden destekleyecek taraftarlarımızın kurallar çerçevesinde, son derece dikkatli davranmaları gerekmektedir.

Yaşanacak herhangi bir tribün olayı (meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması vb.) neticesinde bir sonraki deplasman maçımıza seyirci alınmayacaktır.

Taraftarlarımızın maç sırasında güvenlik ve disiplin kurallarına dikkatle uymaları gerektiğini hatırlatıyor, kurallara aykırı eylemde bulunulması halinde güvenlik birimlerine bilgi verilmesini deplasman tribününde Fenerbahçemizi destekleyecek tüm taraftarlarımızın dikkatine sunuyoruz.

BELÇİKA POLİSİ ALARMDA

Fenerbahçeli taraftarların maça gösterdiği ilgi yüzünden biletlerin karaborsaya çıktığı ve fiyatların 400 Euro'ya kadar yükseldiği biliniyor.

Maçta görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşılaşmaması için birçok denetim yapacağı açıklandı.

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini denetleyeceği ve uyumsuzluk durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara çarptırılabileceği de ifade edildi.