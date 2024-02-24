Fenerbahçe'ye 3 puanı kimin hediye ettiğini Fatih Saboviç açıkladı

İki İstanbul ekibini karşı karşıya getiren mücadelede Fenerbahçe geriye düşmesine rağmen iki duran toptan ağları havalandırıp 3 puanı almayı bildi. Mert Hakan Yandaş'ın harika frikik golü ve Batshuayi'nin 90+'larda gelen penaltı golü Kanarya'yı zafere uçurdu!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, bir başka İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı ağırlıyordu. Kadıköy'de oynadığı son karşılaşmada Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler, tamamı dolu tribünler önünde parolasını 3 puan olarak belirlemişti.

İsmail, Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic orta sahası kurgulanınca; Szymanski ilk 11'in dışında kaldı. Mert Hakan, tam 24 hafta aradan sonra adını ilk 11'e yazdırmayı başardı. Ferdi Kadıoğlu'nu bu kez sağ bekte izledik ve solda da Oosterwolde görevlendirilmişti.

OSAYI VE İRFAN CAN'DAN KÖTÜ HABER

Fenerbahçe için sevindirici haberlerden biri sakatlığını atlatan Becao'nun kadroya yeniden girip yedek kulübesinde yer almasıydı. Afrika Kupası'ndan geri dönen Osayi Samuel ile son haftaların formda ismi İrfan Can Kahveci de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa mücadelesi kadrosunda yer alamadı. Yeni transferlerden Bonucci de kenardaydı.

3 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, özellikle orta alandaki takım omurgasıyla ve merkezden oynamaya niyetlendiği futbolla fark yaratma düşüncesindeydi.

ÖN ALAN BASKISIYLA BAŞLAMAYI DENEDİLER

İki takım da birbirine karşı zorlu mücadelede ön alan baskısıyla başlamayı denedi. Fenerbahçe, ev sahibi olmanın da getirdiği avantajla topa ve oyuna hakim olan baskın taraftı. Kasımpaşa ise rakibinin top kayıplarını değerlendirme, pres yapma ve en önemlisi de sertlikle oyundaki kadro kalitesi farkını dengelemeye yöneldi.

İlk yarı boyunca 3 kez rakip kaleye tehlikeli gelen Fenerbahçe, rakibinin merkezinden tehlikeli olamayınca kanatlara ve duran toplara yöneldi. Dakikalar 12'yi gösterirken Tadic'in ortasında topa kafayı vuran Edin Dzeko gole çok yaklaştı. Kaleciden seken topu Cengiz Ünder boş kaleye gönderemedi.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE FİNAL PASLARINI YAPAMADILAR

Kasımpaşa her ne kadar dinamik bir oyun ortaya koysa da topu kaptığı pozisyonlar ve Fenerbahçe savunmasından seken topları aldıktan sonra 3. bölgede final paslarında çok eksik kaldı. Sarı lacivertli defans her ne kadar sahaya başarılı şekilde yerleşiyorsa, Kasımpaşa hücumcuları da o kadar tahmin edilemez ve başarısız şekilde saha yerleşimi yapıyordu.

Djiku'nun 23. dakikada soldan yapılan ortada gerçekleştirdiği kafa vuruşu kalenin hemen yanından az farkla auta gitti. Gol, Fenerbahçe adına, "Geliyorum" diyordu ancak Paşa'nın yıldızları geride kalelerini iyi savundu.

KASIMPAŞA, RAKİP YARI ALANA YERLEŞTİ

Ara ara merkezden kanatlara doğru açılarak top alan ve servisle yapan günün çalışkan isimlerinden Mert Hakan Yandaş da 35. dakikada kaleyi çok iyi gören merkez bir noktada boşluk yakaladı. Mert'in sağ ayak içiyle doksana doğru çektiği şutta top yine direği sıyırıp dışarı gitti.

Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa'nın Fenerbahçe yarı alanına yerleşip elinden geleni denediği bir son 10 dakika izledik.

Kronometreler 45+1'i gösterirken Edin Dzeko'nun şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Başladığı gibi sona eren ilk yarının ardından gözler İsmail Kartal'ın oyuna yapacağı temaslara ve 'hamle oyuncusu' olarak kullanacağı yıldızların performansına kalmış gibi gözüktü.

FRED VE SZYMANSKI'NİN YOKLUĞU ETKİLİYOR

Ferdi Kadıoğlu, ilk yarı boyunca geriden ileriye top taşıyamadı. Kasımpaşa'nın ilerideki oyuncularının her an tehlike yaratabiliyor oluşu, Ferdi'yi geride tuttu. İsmail Yüksek ile Krunic'in oyun tarzlarının benzeşiyor olması, Kanarya'yı sıkıntıya soktu. Kasımpaşa'nın ön alan baskısı; Fenerbahçe'nin ileride çoğalamaması ve uzun toplarla çıkmayı denemesine yol açtı.

Fred ve Szymanski'nin yaratıcılığından uzak kalmak durumunda kalan ev sahibi, hücum yaratıcılığından çok uzaktaydı. Sarı lacivertliler, orta alanda ikinci ve üçüncü bölge bağlantısını hiçbir şekilde kuramadı.

BİR ANLIK DURGUNLUK VE POROZO'NUN GOLÜ...

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha tempolu bir futbolla başlamaya çalışan Fenerbahçe'de kenardan herhangi bir hamle gelmedi. Devam eden dakikalarda Kasımpaşa istekli gözüktü ve 58'de kullanılan köşe vuruşunda geriden ileriye çıkan Porozo'nun kafa vuruşuyla konuk takım Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

Sarı lacivertli ekibin defansı kornerde âdeta uyudu ve Porozo, önce Tadic'i geçip kaleye doğru yöneldi, sonra da Djiku'nun hemen önünden ağları havalandıran dokunuşu yaptı. Yenilen gol sonrası Krunic ile Cengiz'in yerine; Szymanski ve Serdar Dursun oyuna girdi.

MERT HAKAN'IN KARİYERİNDEKİ İLK FRİKİK GOLÜ!

Fenerbahçe, içine düştüğü dar boğazdan çıkışı için ya bir kontra atak ya da bir duran top ilaç olacak gibi gözüküyordu. Nitekim 64'te kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazanan sarı lacivertlilerde, topun başına geçen Mert Hakan Yandaş harika bir golle tüm tribünleri ayağa kaldırdı, maça ruh kattı!

Kasımpaşa kalecisi Ali Emre ve defans frikik öncesi elden gelen dizilişi yapsa da Alex de Souza-vari bir frikik kullanan Mert, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golü ve bu sezonki ilk golüne de imza atmış oldu: 1-1.

BATSHUAYI VE SON ANDA GELEN MÜJDE!

Golden sonra 64 ve 84. dakikaların arasında iki takım da 1'er puana razıymış gibi oynadı âdeta... Fenerbahçe de, Kasımpaşa da duran toplar haricinde elle tutulur pozisyonlar oluşturamadı. Oyuna yapılan hamlelerden biri Dzeko ile Batshuayi'nin yer değiştirmesi konusundaydı ancak bu defa Belçikalının hamle oyuncusu olarak sahaya girmesi de ileride çok bir şey değiştirmedi.

Ancak rakip kaleye tüm hatlarıyla yüklenen Kanarya, 90+4'te penaltı kazanmayı başardı. Topun başına geçen Batshuayi, kalecinin ilk vuruşta kurtardığı topu tamamladı ve 3 puanı sarı lacivertlilere hediye etti: 2-1.