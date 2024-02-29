Fenerbahçe'ye gülen Galatasaray kendi gülünecek hale düştü. Sedat Kaya yazdı

"Gülme komşuna gelir başına" diye bir atasözümüz var.

Atasözleri yüzlerce yıllık tecrübenin ürünüdür.

Karagümrük Galatasaray'a bu gece bu atasözünü hatırlattı.

Hem de çok acı hatırlattı.

Dün Fenerbahçe'nin kupada Ankaragücü'ne elenmesine sevinen Sarı Kırmızılar bugün Karagümrük'e elenerek aynı üzüntüyü yaşadılar.

Hatırladınız mı Fenerbahçe elendiğinde İcardi'nin attığı tweeti.

Sırıtan bir aslan resmi vardı.

Şimdi Dzeko o tarz bir tweet atsa ne hissedersiniz.

Başkasının üzüntüsüyle mutlu olanların mutluluğu uzun sürmez.

Galatasaray öyle gergin başladı ki maça, inanılacak gibi değil.

Yoğun maç temposundan olsa gerek, Sarı Kırmızılı futbolcular her kararında hakeme itiraz ediyorlar.

Taç da bile.

Karagümrük kaleci Emre aut atışı kullanacak, 10 saniye gecikti diye el kol hareketleriyle tribünleri ateşliyorlar.

Kenarda da Okan Buruk.

Sürekli 4. hakeme söyleniyor.

Ne oluyor beyler.

Biraz sakin olun.

"Keskin sirke küpüne zarar verir" dememişler boşuna.

Bırakın gerilmeyi, işinize bakın, topunuzu oynayın.

Sinirden, stresten ilk 45'te oynayamadılar.

Hatta sezonun en kötüsüydüler.

Şu iyiydi diyebileceğimiz tek futbolcu yok.

İcardi tribünde, Torreira Mertens, Kerem Demirbay ve Vinicius da yedekte olunca Okan Buruk takımı orta sahada çok eksik bıraktı.

Bu Karagümrük için bir avantajdı ve bu alanda çok üstündü.

Sarı Kırmızılılar orta sahaya hakim olamayınca alışkın olduğumuz önde baskıyı kuramadılar.

Buna bir de iki kanattan Kaan ve Könh'ten gelmeyen destek de eklenince rakip cezaalanına bile girmekte zorlandılar.

Son haftaların en iyisi joker Barış Alper bu kez santrfordu ama onu besleyecek kimse yoktu.

Çok etkisiz kaldı.

Galatasaraylı futbolcular ele geçirdikleri birkaç ender pozisyonda da bir panik, bir telaşla son vuruşlarda başarısız oldular.

Karagümrük ise akıllı, ne yaptığını bilen, topa sahip olan taraftı. Bu nedenle daha 6.dakikada Marcao'nun attığı golle devreyi önde bitirdi.

Okan Buruk orta sahayı güçlendirmek için ikinci yarıya Mertens ve Kerem Demirbay'ı alarak başladı.

Bu değişiklikler Galatasaray'ın daha çok paslaşmasını ve rakip kaleye daha çok gitmesini sağladı.

Ancak kontraatakla tehlike yaratan Karagümrük'tü.

Mendes iki net pozisyonu kaçırmasa maç çoktan bitmişti.

Mendes kaçırdıklarını 84. dakikada muhteşem bir golle telafi edip Galatasaray'ın ipini çekti: 0-2

Bu bölümde Galatasaray'ın dişe dokunur tek pozisyonu Köhn'ün direkten dönen şutuydu.

Önce Avrupa'dan, sonra kupadan eleniş acı oldu.

Onca transfer bunun için mi yapılmıştı?

Galatasaray'ın futbolunda ciddi düşüş var.

Son 3 maçta eski Galatasaray'ın yerinde yeller esiyor.

Bu düşüş pazar günü Beşiktaş maçında sürerse yandı gülüm keten helva!