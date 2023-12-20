Fenerbahçe'ye havadan 1.5 milyon Euro. Napoli'nin evet demesi gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye havadan 1.5 milyon Euro. Napoli'nin evet demesi gerekiyor
Leipzig'in Napoli'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için 20+5 milyon Euro'luk bir öneride bulunduğu iddia edildi.

Transfer resmiyete kavuşursa Fenerbahçe de bu transferden gelir elde edecek.

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas için Leipzig'in transfer teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Alman kulübü, Eljif'i kadrosuna katmak için Napoli'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus olmak üzere toplam 25 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusuna ise yıllık 3 milyon Euro'dan, 2028'e kadar sürecek bir sözleşme önerdiği belirtildi.

2019 yılında 16.2 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye giden Eljif Elmas'ın transferi gerçekleşirse sarı lacivertli kulüp de para kazanacak.

Fenerbahçe ile Napoli arasında yapılan anlaşmada, Elmas'ın başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek bonservis bedeline bağlı olarak sarı lacivertlilerin 1.5 milyon Euro'yu geçmeyecek şekilde bonus kazanma imkanı bulunuyor.

İtalyan kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Napoli ile toplamda ise 189 karşılaşmaya çıkan Eljif Elmas 19 gol, 11 asistle oynadı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den ayrıldı. Dikkat çeken veda mesajı yayınladı
Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında. İsmail Kartal'dan flaş karar. İlk 11 belli oldu
Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından duyurdu
Fenerbahçe 5 eksikle Kayseri'ye gitti
Son Haberler
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı Spor
Fuat Çimen TFF Başkan adayını 2 isim vererek açıkladı
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı Gündem
ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak Gündem
Boğaziçi Üniversitesi yine hedefte: İİBF kapatılacak
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama Spor
Beşiktaş'ta 2 maçlığına sözleşme imzalanan Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği! Ekonomi
Doları Euroyu bilen adam Remzi Özdemir borsada ne olduğunu açıkladı: Borsada Kredi Paniği!
Marmaray hattında intihar Gündem
Marmaray hattında intihar
Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar Yaşam
Tek kelimeyle kocasını stüdyoda bayılttı. Esra Erol’da ilginç anlar