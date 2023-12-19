Fenerbahçe 5 eksikle Kayseri'ye gitti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları süren Edin Dzeko, Miha Zajc, Rodrigo Becao, kart cezalısı Samet Akaydin ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi olarak Ryan Kent kamp kadrosunda yer almadı.

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ve Kayseri’ye hareket eden Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi.