Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye müjdeli haber
Sarı lacivertli takıma Süper Kupa maçı sonrası müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'de Süper Kupa maçına çıkmayan A takım, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan takım, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Antrenmana Fred ve İsmail Yüksek de katıldı. İki futbolcunun sakatlıklarını tamamen atlattıkları, görev verilmesi halinde Olympiakos maçında oynayabilecekleri belirtildi.

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