Fenerbahçe'ye Trabzon'da şaşkınlık yaratan karşılama

Trabzonspor ile Fenerbahçe; yarın Süper Lig 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Papara Park Stadı'nda oynanacak mücadeleden çıkacak sonuç şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.
Zorlu karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a giden Sarı-Lacivertli kafile buradan kamp yapacağı otele hareket etti.
Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.
Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
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