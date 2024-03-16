Fenerbahçe'ye Trabzon'da şaşkınlık yaratan karşılama

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe'ye Trabzon'da şaşkınlık yaratan karşılama
Trabzon'a giden Fenerbahçe kafilesini otelin önünde taraftarları karşıladı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe; yarın Süper Lig 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Papara Park Stadı'nda oynanacak mücadeleden çıkacak sonuç şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.

Zorlu karşılaşma için özel uçakla Trabzon'a giden Sarı-Lacivertli kafile buradan kamp yapacağı otele hareket etti.

Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.

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