İsmail Kartal'ı korku sardı. Trabzon'da diken üstünde olacak

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İsmail Kartal'ı korku sardı. Trabzon'da diken üstünde olacak
Fenerbahçe tam 9 sarı kart sınırında olan futbolcusuyla Trabzonspor maçına çıkacak.

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ı tedirgin eden önemli bir sorun bulunuyor.

Tam 9 futbolcusu sarı kart sınırında olan tecrübeli hoca, bir yandan Trabzonspor karşısında galibiyeti hedeflerken diğer taraftan da bir sonraki maçta eksik kalabilecek isimleri düşünüyor.

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kart sınırında olan futbolcular şu şekilde;
Sebastian Szymanski
Bright Osayi-Samuel
Michy Batshuayi
Rodrigo Becao
Ferdi Kadıoğlu
Cengiz Ünder
Dusan Tadic
Mert Müldür
Edin Dzeko

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