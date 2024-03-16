İsmail Kartal'ı korku sardı. Trabzon'da diken üstünde olacak

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanında mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ı tedirgin eden önemli bir sorun bulunuyor.

Tam 9 futbolcusu sarı kart sınırında olan tecrübeli hoca, bir yandan Trabzonspor karşısında galibiyeti hedeflerken diğer taraftan da bir sonraki maçta eksik kalabilecek isimleri düşünüyor.

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Trabzonspor maçında sarı kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Kart sınırında olan futbolcular şu şekilde;

Sebastian Szymanski

Bright Osayi-Samuel

Michy Batshuayi

Rodrigo Becao

Ferdi Kadıoğlu

Cengiz Ünder

Dusan Tadic

Mert Müldür

Edin Dzeko