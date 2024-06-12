Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe Beko oldu... Final serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatmada 80-72’lik skorla deviren Sarı-Lacivertli ekip durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşarken, yıldız oyuncudan gelen haberle adeta yıkıldı.

Sarı-Lacivertli formayla iyi bir sezon geçiren Nick Calathes, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı.

35 yaşındaki Yunan basketbolcu, "Takım arkadaşlarım şutları soktu, işleri kolaylaştırdılar. Etrafımda böyle bir grupla olduğum için çok mutluyum, biz bir aile gibiydik. Aile gibi davrandık. Herkes çok iyi oynayabilir bizde, biz böyle bir takımız. Biraz üzgünüm tabii, bu taraftarlarının önünde oynamayı seviyordum. En azından iyi şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Fenerbahçe’nin bana verdiği bu fırsattan dolayı çok minnettarım" dedi.