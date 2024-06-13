İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu: Yaralanan Milletvekili tekerlekli sandalye ile çıkartıldı

İtalya parlamentosunda bölgesel yönetimlere daha fazla özerklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında İtalya bayrağı açarak kanun teklifine tepki gösteren Beş Yıldız Hareketi (M5S) milletvekili Leonardo Donno, yumruklu saldırıya uğradı.

İtalya'da meclis oturumu sırasında, Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki hükümetin önerdiği yeni özerklik yasası üzerine tartışmalar alevlendi. Bölgesel yönetimlere daha geniş yetkiler verilmesini öngören tasarı, parlamentoda gergin anlara sahne oldu.

Beş Yıldız Hareketi üyesi Leonardo Donno, protesto amacıyla İtalyan bayrağını açtı ve bu eylemi, iktidardaki koalisyon üyeleri tarafından şiddetli bir karşılık buldu. Donno'ya yapılan fiziksel müdahale sonucu yaralanarak, meclis salonundan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı. Olaylar esnasında, araya giren bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı rapor edildi ve meclis oturumuna kısa bir süre için ara verildi.