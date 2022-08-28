Fenerbahçe geldi, Eskişehir'de yer yerinden oynadı

Fenerbahçe, Konyaspor'un stadında düzenlenen İslam Oyunları açılış töreni nedeniyle saha zemininin bozulmasından dolayı Eskişehir'de oynanacak maç için Eskişehir'e geldi.
Sarı lacivertli kafileyi, Hasan Polatkan Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı, adeta yer yerinden oynadı.
Taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi. Taraftarlara imza dağıtan futbolcular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kalacağı otele gitti.
Arabam.com Konyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.15'te karşılaşacak. Maç Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak.
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