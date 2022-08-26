Fenerbahçe nasıl UEFA şampiyonu gibi oynadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

UEFA ŞAMPİYONU GİBİ
Tarih 16 Mart 2000...
Günlerden perşembe...
Kurban Bayramı'nın ilk günü..
KANAL D Spor Servisi'ndeyiz..
Akşam Mallorca-Galatasaray maçı var...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş;
UEFA'da Bologna'yı saf dışı bırakmış...
O dönemki şefim Göktuğ Sevinçli;
"Tansu maç ne olur?" diye sordu..
Ben de "4-1 kazanırız ağabey" dedim...
"Nasıl bu kadar eminsin?" deyince;
"Kalede Leo Franco var;
Her aşırtma vuruş gol olur" dedim...
Gerçekten de öyle oldu;
Galatasaray Mallorca'yı
Kaleci Leo Franco'nun hatalarıyla
4-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı;
Sonrasında UEFA Kupası'nın sahibi oldu...
İşin daha da vahimi;
O hatalı golleri yiyen Leo Franco
9 sene sonra
Galatasaray'a transfer oldu...
Bunu neden mi anlattım?
Fenerbahçe'nin rakibi
Austria Wien'in kalecisi Christian Früchtl de
Leo Franco gibiydi...
İsmail Yüksek; Mert Hakan Yandaş
Ve İrfan Can Kahveci'nin ikinci golünde de de
Önde yakalandı
Fenerbahçe çok rahat skor buldu...
İsmail Yüksek'in vuruşunun
Matthias Braunöder'e çarpıp yükselmesi sonucu
Bulduğumuz golle iyice çözüldüler
İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle iyice dağıldılar..
2-0 sonrası Marvin Martins'in kafa golü ise
Kalecimiz Altay Bayındır'a yakışmadı...
Teknik Direktör Manfred Schmid'in
Golü atan Marvin Martins'i kenara almasını anlamadım;
Ancak James Holland'ın Matthias Braunöder'in yerine girişiyle
Biraz canlandılar..
Golü attıran Dominik Fitz'in de 65'de çıkışı
Fenerbahçe'ye yaradı...
65'de Diego Rossi'nin pasında
İrfan Can Kahveci bomboş durumda
Kaleci Christian Früchtl'ı önde yakalayıp avlarken;
79'da Marco Djuricin'den sıyrılan Mert Hakan Yandaş'ın
Sol çaprazdan vuruşuyla maçın skoru 4-1 olarak tescil ediliyordu..
Austria Wien Fenerbahçe'nin rakibi değildi..
Bunu her iki maçta da gösterdiler..
Sonuç olarak 2 maçta 6 gol birden yediler...
Yarın kuralar çekilecek;
Fenerbahçe'nin yanı sıra
UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un
Konferans Ligi'nde de Başakşehir ve Sivasspor'un
Rakipleri belli olacak...
Yazımızın başında Mallorca-Galatasaray maçını örnek göstermiş
Ve UEFA Avrupa Ligi'ne uzanan serüvenden bahsetmiştim..
Peki Fenerbahçe bu kupayı müzemize getirebilir mi?
Zor ancak imkânsız değil..
Bütün takımlarımıza Avrupa arenasında başarılar diliyorum..
(Tansu Sarı)
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