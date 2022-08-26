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  • Fenerbahçe nasıl UEFA şampiyonu gibi oynadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Fenerbahçe nasıl UEFA şampiyonu gibi oynadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:00
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Aynı Galatasaray'ın şampiyonluğundaki gibi. Fenerbahçe'nin UEFA sınavındaki herkesin atladığı detayı Tansu Sarı yazdı

Fenerbahçe nasıl UEFA şampiyonu gibi oynadı. Nöbetçi futbol yazarı Tansu Sarı açıkladı
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UEFA ŞAMPİYONU GİBİ

Tarih 16 Mart 2000...

Günlerden perşembe...

Kurban Bayramı'nın ilk günü..

KANAL D Spor Servisi'ndeyiz..

Akşam Mallorca-Galatasaray maçı var...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş;

UEFA'da Bologna'yı saf dışı bırakmış...

O dönemki şefim Göktuğ Sevinçli;

"Tansu maç ne olur?" diye sordu..

Ben de "4-1 kazanırız ağabey" dedim...

"Nasıl bu kadar eminsin?" deyince;

"Kalede Leo Franco var;

Her aşırtma vuruş gol olur" dedim... 

Gerçekten de öyle oldu;

Galatasaray Mallorca'yı 

Kaleci Leo Franco'nun hatalarıyla

4-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı;

Sonrasında UEFA Kupası'nın sahibi oldu...

İşin daha da vahimi;

O hatalı golleri yiyen Leo Franco

9 sene sonra

Galatasaray'a transfer oldu...

Bunu neden mi anlattım?

Fenerbahçe'nin rakibi 

Austria Wien'in kalecisi Christian Früchtl de

Leo Franco gibiydi...

İsmail Yüksek; Mert Hakan Yandaş

Ve İrfan Can Kahveci'nin ikinci golünde de de

Önde yakalandı

Fenerbahçe çok rahat skor buldu...

İsmail Yüksek'in vuruşunun

Matthias Braunöder'e çarpıp yükselmesi sonucu

Bulduğumuz golle iyice çözüldüler

İrfan Can Kahveci'nin kafa golüyle iyice dağıldılar..

2-0 sonrası Marvin Martins'in kafa golü ise

Kalecimiz Altay Bayındır'a yakışmadı...

Teknik Direktör Manfred Schmid'in

Golü atan Marvin Martins'i kenara almasını anlamadım;

Ancak James Holland'ın Matthias Braunöder'in yerine girişiyle

Biraz canlandılar..

Golü attıran Dominik Fitz'in de 65'de çıkışı 

Fenerbahçe'ye yaradı...

65'de Diego Rossi'nin pasında

İrfan Can Kahveci bomboş durumda

Kaleci Christian Früchtl'ı önde yakalayıp avlarken;

79'da Marco Djuricin'den sıyrılan Mert Hakan Yandaş'ın

Sol çaprazdan vuruşuyla maçın skoru 4-1 olarak tescil ediliyordu..

Austria Wien Fenerbahçe'nin rakibi değildi..

Bunu her iki maçta da gösterdiler..

Sonuç olarak 2 maçta 6 gol birden yediler...

Yarın kuralar çekilecek;

Fenerbahçe'nin yanı sıra

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un

Konferans Ligi'nde de Başakşehir ve Sivasspor'un

Rakipleri belli olacak... 

Yazımızın başında Mallorca-Galatasaray maçını örnek göstermiş

Ve UEFA Avrupa Ligi'ne uzanan serüvenden bahsetmiştim..

Peki Fenerbahçe bu kupayı müzemize getirebilir mi?

Zor ancak imkânsız değil.. 

Bütün takımlarımıza Avrupa arenasında başarılar diliyorum..

(Tansu Sarı)

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Osman oytun
26.08.2022 11:32
Bu yazi icin paranin sesinin yankisi mi desek acaba. Ah galatasaray dusmanlari sizi. Uefa şampiyon tek TÜRK takimi var o da ANLI ŞANLI GALATASARAY  
 
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