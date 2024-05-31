Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti

Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Kaynak: AA

Fenomen Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayarak yaralayan Yunus Yıldırım’ın savunması pes dedirtti. 26 yıl hapis cezasına çarptırılan Yıldırım, "eşini yaralamak istemediğini" iddia etti.

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Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti 1

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde tartıştığı yüksek mimar ve sosyal medya fenomeni eşi Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Yunus Yıldırım'ın cezası belli oldu.

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Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti 2

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları yer aldı.

Duruşmada geçen celse verdiği mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti 3

Savunması sorulan sanık Yıldırım, eşini kasten yaralamadığını iddia ederek, korkutma amacıyla bıçağı aldığını, eşinin elindeki yaraları sardığını, eşini isteyerek yaralamadığını ve boğuşma sırasında kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sanık Yıldırım, olaydan sonra polisi ve ambulansı aradığını da dile getirdi.

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Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti 4

26 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Yunus Yıldırım'a, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 26 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamını da kararlaştırdı.

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Fenomen eşini 58 yerinden bıçakladı. Savunması bu kadar da olmaz dedirtti 5

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023'te Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlıktan dolayı tartışma çıktığı, sanığın müştekiyi farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı ifade edildi.

Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu belirtilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı vurgulandı.

İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

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