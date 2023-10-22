Fenomen Talu çiftinde flaş gelişme. Savcılık harekete geçti

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu çiftini savcılık, ifadeye çağıracak. Eğer çiftin yurtdışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkartılma durumları var.

Fenomen Talu çiftinde flaş gelişme. Savcılık harekete geçti

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu’nun ‘yatırım ortaklığı’ adı altında 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürüldü.

16 Ekim’den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu’ya ulaşamayan sözde yatırımcılar dolandırıldıklarını anladı.

T24'de yer alan habere göre Talu çiftinin evleri İstanbul’un Anadolu Yakası’nda olduğu için mağdurlar çoğunlukla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet dilekçelerini verdi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvuran oldu. Her iki savcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

KIRMIZI BÜLTEN İHTİMALİ

Suç duyurusu yapan mağdurların ifadesini de alan savcılıklar, daha sonra Talu çiftini ifadeye çağıracak. Savcılık gerek görürse Talu çifti hakkında gözaltı kararı da verebilir.

Eğer iddialardaki gibi Beril Talu ve Kıvanç Talu’nun yurtdışına çıktıkları tespit edilirse haklarında Çiftlikbank’ın kurucusu Mehmet Aydın ve Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’de olduğu gibi kırmızı bülten çıkartılabilir. Savcılıklardaki dosyaların önümüzdeki günlerde tek dosya üzerinde birleşmesi de olasılıklar dahilinde.

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