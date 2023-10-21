Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı

Haber10’da Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ‘Var Böyle Tipler’ isimli Instagram hesabıyla sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu, eşi Beril Talu’yla birlikte 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ülkenin gündemine oturdu.

Talu çiftinin ‘yatırım ortaklığı’ adı altında aldığı paralarla yurtdışına kaçtığını ileri sürüldü.

En az 80 kişinin mağdur olduğu ve 1.2 milyon TL yatıran bile olduğu iddia edildi.

Öte yandan çifte pazartesi gününden beri ulaşılamıyor. ‘Var Böyle Tipler’ adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesapları da kapalı.

DİLAN VE ENGİN POLAT AYRINTISI

Toplamayı hedefledikleri rakam 100 milyon değil, 500 milyon liraydı. Ancak Dilan-Engin Polat’ın başına gelenler çifti korkuttu. Birkaç arkadaşları da paralarını ısrarla isteyince paniğe kapıldılar. Portekiz’e kaçış planını Beril Talu’nun yaptığı söyleniyor. Hatta çift orada lüks bir ev almış bile.

KIVANÇ VE BERİL TALU KİMDİR?

MEMUR bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bir süre reklam ajansında çalıştı ve orada kendisi gibi reklamcı olan Beril Talu’yla tanışarak evlendi.

Kıvanç Talu daha sonra reklamcılığı bırakarak önce bir TV programında oyuncu olarak yer aldı daha sonra ‘Var Böyle Tipler’ isimli sosyal medya hesabında yayınladığı kısa, komik videolarla tanındı. Eşi Beril Talu ise son olarak kendi şirketinde prodüktör olarak çalışmaya devam ediyordu.

DİLAN VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

'Vergi kaçırma' iddialarıyla Tüm mal varlıklarına el konuldu. Nedeni ise kara para aklama suçlaması. İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelmişti. Ayrıca Dilan Polat'ın paralarla çekildiği video ve fotoğraflar uzun süredir gündemdeydi.

Ayrıca Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.