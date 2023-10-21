Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı

Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddiaya göre, sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu, eşi Beril Talu’yla birlikte 100 milyon liralık vurgun yaptı. Vurgunda şimdilerde gündemde olan Dilan ve Engin Polat ayrıntısı dikkat çekti.

Fenomen Talu çiftinden 100 milyon liralık vurgun. Büyük iddiada Dilan ve Engin Polat ayrıntısı

Haber10’da Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, ‘Var Böyle Tipler’ isimli Instagram hesabıyla sosyal medya fenomeni olan Kıvanç Talu, eşi Beril Talu’yla birlikte 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla ülkenin gündemine oturdu.

Talu çiftinin ‘yatırım ortaklığı’ adı altında aldığı paralarla yurtdışına kaçtığını ileri sürüldü.

En az 80 kişinin mağdur olduğu ve 1.2 milyon TL yatıran bile olduğu iddia edildi.

Öte yandan çifte pazartesi gününden beri ulaşılamıyor. ‘Var Böyle Tipler’ adlı hesabın yanı sıra çiftin kişisel sosyal medya hesapları da kapalı.

whatsapp-image-2023-10-21-at-10-28-11.jpeg

DİLAN VE ENGİN POLAT AYRINTISI

Toplamayı hedefledikleri rakam 100 milyon değil, 500 milyon liraydı. Ancak Dilan-Engin Polat’ın başına gelenler çifti korkuttu. Birkaç arkadaşları da paralarını ısrarla isteyince paniğe kapıldılar. Portekiz’e kaçış planını Beril Talu’nun yaptığı söyleniyor. Hatta çift orada lüks bir ev almış bile.

KIVANÇ VE BERİL TALU KİMDİR?

MEMUR bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Bir süre reklam ajansında çalıştı ve orada kendisi gibi reklamcı olan Beril Talu’yla tanışarak evlendi.

Kıvanç Talu daha sonra reklamcılığı bırakarak önce bir TV programında oyuncu olarak yer aldı daha sonra ‘Var Böyle Tipler’ isimli sosyal medya hesabında yayınladığı kısa, komik videolarla tanındı. Eşi Beril Talu ise son olarak kendi şirketinde prodüktör olarak çalışmaya devam ediyordu.

whatsapp-image-2023-10-21-at-10-28-11.jpeg

DİLAN VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

'Vergi kaçırma' iddialarıyla Tüm mal varlıklarına el konuldu. Nedeni ise kara para aklama suçlaması. İş yerlerine yapılan saldırılarda gündeme gelmişti. Ayrıca Dilan Polat'ın paralarla çekildiği video ve fotoğraflar uzun süredir gündemdeydi.

Ayrıca Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

İlgili Haberler
Dilan Polat'ın fakirlik yılları görüntüsü ortaya çıktı. 5 senede uçak alacak parayı nereden buldu
Dilan Polat'ın altı yıl önceki günlük kazancı ortaya çıktı
Dilan Polat'ın 5 sene önce "Zengin ailelerin fotoğrafçılığını" yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Dilan Polat'ın 5 sene önce "Zengin ailelerin fotoğrafçılığını" yaptığı görüntüler ortaya çıktı
İsmail Saymaz'dan Dilan Polat iddiası. Kimler dosyanın kapatılması için büyük paralar döktü
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? MasterChef’te arsa ödülünün sahibi kim oldu?
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Son Haberler
Ukrayna Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor Dünya
Ukrayna Avdiyivka yönünde çok namlulu roketatarla saldırıları sürdürüyor
Komşuda deprem Gündem
Komşuda deprem
Esma Ezmeci insanın yüzünü kızartacak soruları açıkladı. Kadınların hepsi yatak odası sırlarını anlattı Gündem
Esma Ezmeci insanın yüzünü kızartacak soruları açıkladı. Kadınların hepsi yatak odası sırlarını anlattı
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman Magazin
Kızılcık Şerbeti 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman
Otomobillere zam geliyor Ekonomi
Otomobillere zam geliyor
Atatürk'e benzerliğini sömüren Göksel Kaya'ya taksiciden tokat gibi yanıt Gündem
Atatürk'e benzerliğini sömüren Göksel Kaya'ya taksiciden tokat gibi yanıt
Ağza sürülmemesi gereken besin listesi ortaya çıktı. Metabolizmanın azılı düşmanı. Bağırsakları kör düğüm yapıyor Sağlık
Ağza sürülmemesi gereken besin listesi ortaya çıktı. Metabolizmanın azılı düşmanı. Bağırsakları kör düğüm yapıyor