Fenomen Tayyar ve Özlem Öz çiftine şok ceza

Lüks yaşamlarıyla gözleri üzerine çeviren ve ardından cevaevine düşen Dilan ve Engin Polat çiftinin davası gündem olmuştu.

Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla gözler Polat'a özendiği öne sürülen Özlem Öz’e çevrildi.

Feyza Altun, “Akabinde yaptığı çekilişler, sahibi olduğu güzellik merkezi ve Tayyar Öz'ün sülük gibi çeşitli tedaviler uygulanan kliniğine dair birçok gerçek ortaya çıktı.” diyerek Tayyargiller’in incelenmesi gerektiğini söyledi.

Şu an haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Tayyargiller cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Show TV'nin özel haberine göre, Özlem Öz'ün yaptığı yanıltıcı reklamlar nedeniyle Özlem ve Tayyar Öz çiftine 550 bin TL para cezası verdi.

Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" bir reklam yapması Tayyargiller'in binlerce lira kaybetmesine neden oldu.