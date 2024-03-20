Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı

Kaynak: Show Haber
Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti. Ardında “Çok fazla kötülük var” notunu bıraktı
Suç örgütü kurma ve kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan ve mal varlıklarına el konulan Özlem Öz-Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, ardında bir not bırakarak intihar etti.

Suç örgütü kurma ve kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin mal varlığına el konulmuş, şirketlerine kayyum atanmıştı.

9. KATTAN AŞAĞIYA ATLADI

Çiftin şirketlerine kayyum olarak atanan isimlerden Bünyamin Ergün, arkasında bir not bırakarak intihar etti.

Show TV'nin haberine göre Ergün'ün son zamanlarda bunalıma girdiği iddia edildi.

Başakşehir'de oturduğu binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna Erdgün’ün, ardında bıraktığı notta, “Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım” ifadeleri yer aldı.

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