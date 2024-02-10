Ferahlık verir. İştah açar. İşte mucize ot

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı arayışında olan insanlar, doğal besinleri keşfediyor.

Bu besinlerden biri de iştah açıcı özelliğiyle bilinen kakule otu.

Peki kakule otu nedir, nasıl kullanılır ve faydaları nelerdir?

Kakule otu, zencefilgiller familyasından gelen ve Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitkidir.

Meyvesi 1-2 cm boyunda bir kapsül şeklindedir ve içinde siyah, prizmatik tohumlar bulunur. Bu tohumlar, sineol, terpineol ve asetat gibi bileşikler içerir.

Kakule otunun faydaları saymakla bitmez. Ferahlık verir, iştah açar, mide rahatsızlıklarını ve gazları giderir, vücuda rahatlık verir.

Ayrıca, antioksidan, antienflamatuar, antispazmodik, antimikrobiyal ve antikanser etkileri de vardır.

Kakule otu, baharat olarak kullanıldığı gibi, çeşitli yemek, tatlı ve içeceklerde de lezzet katıcı olarak tercih edilir.

Asya mutfaklarının vazgeçilmezi olan kakule, sütlü tatlılara aromatik bir koku verir.

Kakuleli dibek kahvesi ise kahve tutkunlarının favorisidir.

Kakule otunun kendine özgü çayı da demlenebilir veya farklı çay karışımlarına eklenebilir.

Kakule otu, karanfil gibi çiğnenerek de tüketilebilir.

Ayrıca, çeşitli baharatlarla birlikte kür haline getirilerek de sağlığa katkı sağlayabilir.