Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Ada'da farkını ortaya koymaya başladı. Transferinin ardından Brighton'da oldukça iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, kasım ayında talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

Ne yaptın sen Domenico Tedesco! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Domenico Tedesco! Tüm dünya onu konuşuyorSpor

Ferdi Kadıoğlu İngiltere'de olay oldu! - Resim : 2

Berke Özer’in dünyası başına yıkıldı! Hayatının şokunu yaşadıBerke Özer’in dünyası başına yıkıldı! Hayatının şokunu yaşadıSpor

FERDİ KADIOĞLU MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Bu sezonla birlikte sahalara geri dönen milli futbolcu, teknik direktörü Fabian Hürzeler'in değişilmez isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Brighton forması altında başarılı bir grafik ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, son oynanan ve 0-0 sona eren Crystal Palace maçının da oyuncusu seçildi.

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen'in iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio son noktayı koydu!Spor
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi! Kanarya için o maçı işaret ettilerSpor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi! Kanarya için o maçı işaret ettilerSpor
Spor yazarları Kocaelispor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a yüklendikçe yüklendilerSpor yazarları Kocaelispor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a yüklendikçe yüklendilerSpor
Tarih verildi! Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklamaTarih verildi! Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklamaSpor