Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Ada'da farkını ortaya koymaya başladı. Transferinin ardından Brighton'da oldukça iyi bir başlangıç yapan Ferdi Kadıoğlu, kasım ayında talihsiz bir sakatlık yaşamış ve sezonu kapatmıştı.

FERDİ KADIOĞLU MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Bu sezonla birlikte sahalara geri dönen milli futbolcu, teknik direktörü Fabian Hürzeler'in değişilmez isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Brighton forması altında başarılı bir grafik ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, son oynanan ve 0-0 sona eren Crystal Palace maçının da oyuncusu seçildi.