Ferdi Kadıoğlu Türk ya siz? Gördün mü o fotoğrafı İlkay Gündoğan. Ya sen Mesut Özil

Ferdi Kadıoğlu'nu eleştiriyorlar bir de "Türkçe bilmiyor" diye.

Evet bilmiyor.

Hollanda'da doğmuş.

Türkiye, Hollanda, Kanada pasaportu var.

Çünkü annesi Türk. Babası Kanada doğumlu Hollandalı.

Hollanda Milli Takımı'ndan da kendisine davet gelmesine rağmen o Türkiye'yi tercih etti.

Ya İlkay Gündoğan.

Ya Mesut Özil.

Onların anası babası Türk. Ama onlar Almanya'yı tercih etti.

Mesut futbolu bıraktıktan sonra Türk olduğunu hatırladı.

Şu anda Alman olduğunu kanıtlamaya çalışan İlkay da büyük ihtimalle futbolu bıraktıktan sonra gelip "Ben de Türk'üm ben de Türk'üm" diyecek Mesut gibi.

Şimdi kararı siz verin.

Ferdi mi Türk, onlar mı?

Biri düşünmeden Türk Milli Takımı'nı seçti, diğerleri Alman Milli Takımı'nı.

Karar sizin.