Ferdi Tayfur’un kızına yasak koydu. Tesettüre girmiş kısa süre sonra vazgeçmişti

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, geçen ay Muhammed Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Tayfur, eşi tarafından konulan konser ve klip yasağını duyurarak sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu.

Ferdi Tayfur’un kızına yasak koydu. Tesettüre girmiş kısa süre sonra vazgeçmişti

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Burak Kalfa'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelmişti.

6503ef3b86b2471120624601.jpg

Kısa bir süre sonra Sivas'ta Muhammed Aydın ile evlenen Tayfur, bu evlilikle birlikte yeni bir tartışma konusuna neden oldu.

6503efcc86b2471120624605.jpg

FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR NİKAHA KATILMADI

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları sosyal medyanın diline düşmüştü. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Son olarak Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eşi Muhammed Aydın ile paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu. Tayfur, eşi tarafından konulan konser ve klip yasağını duyurarak sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu.

İlgili Haberler
Tuğçe Tayfur'dan 'sahte evlilik' iddialarına yanıt
Tuğçe Tayfur'dan annesi ve yeni eşiyle paylaşım geldi. 'Sürpriz evliliğe ailesi karşı çıktı' denmişti
Tuğçe Tayfur 3. kez evlendi. Nikahta gözler Ferdi Tayfur’u aradı
Tuğçe Tayfur evlenir evlenmez yapacağı ilk işi açıkladı
Öne Çıkanlar
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı Ekonomi
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te Magazin
Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te
Yurt genelinde trafik denetimi Güncel
Yurt genelinde trafik denetimi
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi Güncel
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu Spor
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin Sağlık
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden Güncel
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden