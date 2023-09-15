Ferdi Tayfur’un kızına yasak koydu. Tesettüre girmiş kısa süre sonra vazgeçmişti

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Burak Kalfa'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelmişti.

Kısa bir süre sonra Sivas'ta Muhammed Aydın ile evlenen Tayfur, bu evlilikle birlikte yeni bir tartışma konusuna neden oldu.

FERDİ TAYFUR VE NECLA NAZIR NİKAHA KATILMADI

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları sosyal medyanın diline düşmüştü. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Son olarak Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından eşi Muhammed Aydın ile paylaştığı video, sosyal medyada gündem oldu. Tayfur, eşi tarafından konulan konser ve klip yasağını duyurarak sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine hedef oldu.