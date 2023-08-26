Tuğçe Tayfur'dan annesi ve yeni eşiyle paylaşım geldi. 'Sürpriz evliliğe ailesi karşı çıktı' denmişti

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Ailesinin nikaha katılmaması ailesinin rızası olmadığı yönünde iddiaları ortaya çıkarmıştı. Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşiyle poz geldi.

Tuğçe Tayfur'dan annesi ve yeni eşiyle paylaşım geldi. 'Sürpriz evliliğe ailesi karşı çıktı' denmişti

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her paylaşımı olay olan Tuğçe Tayfur yıldırım nikahı ile evlendiği Muhammet Aydın'la mutluluk pozlarına yenilerini ekledi.

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Tuğçe Tayfur'dan annesi Necla Nazır ve eşi ile paylaşım geldi. Ailesinin katılmadığı nikah töreni sonrası ailesinin rızası olmadığı yönündeki haberleri yalanlayan Tuğçe Tayfur'un yeni eşi, oğlu ve annesi Necla Nazır ile aile pozu sosyal medyada gündem oldu.

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Tayfur, sürpriz nikaha annesi ile babasının karşı çıktığı iddialarına "Olur mu öyle şey? Hiç alakası yok. Sivas'ta evlendiğimiz için katılamadılar. Biz İstanbul'da yapmak istemedik nikahı" diye cevap vermişti.

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