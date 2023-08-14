Tuğçe Tayfur evlenir evlenmez yapacağı ilk işi açıkladı

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile Sivas’ta nikah masasına oturacak. Tayfur, nikahtan sonra babasının soyadını kullanmayacak.

Tuğçe Tayfur evlenir evlenmez yapacağı ilk işi açıkladı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, artık babasının soyadını kullanmayacak. Tuğçe Tayfur, müzik çalışmalarına da ara verecek ve evleneceği nikaha ailesi katılmayacak.

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MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur artık babasının soyadını kullanmayacak. "Tayfur"lu soyadı ile son hafta sonu notu düşen Tuğçe Tayfur müzik çalışmalarına da ara verecek.

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AİLESİ KATILMIYOR

Ani bir kararla evleneceğini söyleyen Tuğçe Tayfur'un pazartesi günü yapılacak olan nikahına baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır'ın katılmayacağı öğrenildi. Sivas'ta yapılacak olan nikaha sadece genç şarkıcının oğlu Taner Efe yer alacak. Eski nişanlısı Burak Kalfa'dan olaylı şekilde ayrılan Tayfur, Muhammet Aydın ile evlenecek.

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