Tuğçe Tayfur 3. kez evlendi. Nikahta gözler Ferdi Tayfur’u aradı

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Burak Kalfa ile davalık olan Tuğçe Tayfur, aradığı aşkı buldu.

3 kez gelin olan Tuğçe Tayfur, iş insanı Muhammet Aydın ile Sivas'ta hayatını birleştirdi. Nikaha baba Ferdi Tayfur ve anne Necla Nazır katılmadı.

Sosyal medya hesabından nikahtan kareler yayınlayan Tayfur, altına şu notu düştü:

"Ciddi bişeler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim kii ciddi bişeler yazamıyorum.

"ELHAMDÜLLİLAH"

Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allahı'n dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah seni bana gönderdi, ne de güzel etti.

Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı çünkü doğru duvar yıkılmazdı.

"TUĞÇE AYDIN OLDUM"

Allah için seni çok seviyorum Hubby. TUĞÇE AYDIN’a merhaba diyelim canlarımm. Allah her isteyene de nasip etsinn. Yanımda olduğunuz her gün için teşekkür ederim"

