Engin Koyun stadı bırakıp gitti

Kocaelispor Tuzlaspor maçı 1-1 giderken ikinci yarıda Tuzlaspor'un ilk golü sonrası tribünler "Engin Koyun istifa" diye bağırdı.
Bu bağırışların ardından Tuzlaspor’un 2-1 öne geçtiği gol geldi.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun bu golle birlikte stadı bırakıp gitti.
MAÇIN YERİ BELLİ OLDU
Son iki iç saha maçını Aktepe Stadı'nda oynayan Gençlerbirliği, zemin iyileştirmelerinin tamamlandığı Eryaman Stadı'na geri dönecek.
Başkent kulübü, "15 Mart Cuma günü saat 20.30’da Kocaelispor'la oynayacağımız Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşması, aynı gün ve saatte, Eryaman Stadyumu’nda oynanacaktır. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur." açıklamasında bulundu.
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