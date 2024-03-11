Engin Koyun stadı bırakıp gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Engin Koyun stadı bırakıp gitti
TFF 1.Lig 'in 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-1 mağlup oldu. Ortalık karıştı.

Kocaelispor Tuzlaspor maçı 1-1 giderken ikinci yarıda Tuzlaspor'un ilk golü sonrası tribünler "Engin Koyun istifa" diye bağırdı.

Bu bağırışların ardından Tuzlaspor’un 2-1 öne geçtiği gol geldi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun bu golle birlikte stadı bırakıp gitti.

35881-1710159321.jpg

MAÇIN YERİ BELLİ OLDU

Son iki iç saha maçını Aktepe Stadı'nda oynayan Gençlerbirliği, zemin iyileştirmelerinin tamamlandığı Eryaman Stadı'na geri dönecek.

Başkent kulübü, "15 Mart Cuma günü saat 20.30’da Kocaelispor'la oynayacağımız Trendyol 1. Lig 27. hafta karşılaşması, aynı gün ve saatte, Eryaman Stadyumu’nda oynanacaktır. Değerli taraftarlarımıza önemle duyurulur." açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor
Son Haberler
Gaziantep FK: 2 Beşiktaş: 0 Spor
Gaziantep FK: 2 Beşiktaş: 0
Yeniden Refah'ın Ankara adayı Suat Kılıç'tan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a hodri meydan Gündem
Yeniden Refah'ın Ankara adayı Suat Kılıç'tan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a hodri meydan
Bir sosyal medya kullanıcısı muzlu balıklı ve bezelyeli karışımı yedi: Akıllarda tek soru 'Bu yenir mi?' Video
Bir sosyal medya kullanıcısı muzlu balıklı ve bezelyeli karışımı yedi: Akıllarda tek soru 'Bu yenir mi?'
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş. 'Adana'ya Zeydan belediyeciliği değil 'İYİ' belediyecilik lazım' Gündem
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş. 'Adana'ya Zeydan belediyeciliği değil 'İYİ' belediyecilik lazım'
'Evde inek beslenir mi?' sorusunun cevabı bu videoda Video
'Evde inek beslenir mi?' sorusunun cevabı bu videoda
Ani irtifa kaybı yaşayan uçakta 50 kişi yaralandı. Havada büyük panik Gündem
Ani irtifa kaybı yaşayan uçakta 50 kişi yaralandı. Havada büyük panik
Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı