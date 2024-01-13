Fernando Santos kendinden geçti. Sahaya girdi öyle bir hareket yaptı ki taraftarlar da kendinden geçti

Trendyol Süper Lig’in 20. Hafta maçında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 62’de Semih Kılıçsoy, 65’de Milot Rashica ve 90+2’de Gedson kaydetti.
Kazanılan galibiyet sonrası taraftarlar ilk maçında galibiyet kazanan Santos’un 3’lü çektirmesini istedi.
Taraftarın bu isteği sonrası ne yapacağını bilemeyen Fernando Santos’a, Gedson Fernandes yardım etti.
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