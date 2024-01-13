Fernando Santos kendinden geçti. Sahaya girdi öyle bir hareket yaptı ki taraftarlar da kendinden geçti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Fernando Santos kendinden geçti. Sahaya girdi öyle bir hareket yaptı ki taraftarlar da kendinden geçti
Sahasında Karagümrük 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar Fernando Santos'a hayran kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 20. Hafta maçında Beşiktaş Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 62’de Semih Kılıçsoy, 65’de Milot Rashica ve 90+2’de Gedson kaydetti.

Kazanılan galibiyet sonrası taraftarlar ilk maçında galibiyet kazanan Santos’un 3’lü çektirmesini istedi.

Taraftarın bu isteği sonrası ne yapacağını bilemeyen Fernando Santos’a, Gedson Fernandes yardım etti.

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