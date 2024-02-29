Fernando Santos canlı yayında açıklıyor

"Kış günlerini geride bıraktık, bahara girdik diyebilir miyiz?"

Fernando Santos: "Teknik olarak bahara girmiş olsak da zor bir kış geçirdik, siz de biliyorsunuz. Kışın tam anlamıyla bittiğini söylemek zor ama Beşiktaş'ı hedeflerine taşımak için uğraşıyoruz."

Fernando Santos: "Bazı şeyler değişti ve değişmeye devam ediyor. Daha 2 ay oldu ve oyun anlayışımın tam oturduğunu söyleyemem, bu normal. Beşiktaş oyunu kontrol etmeli, iyi atak yapmalı, iyi savunma yapmalı. Oyuncularımız mentalitemizi kavramak için çok çalışıyor, saygılarını kazandılar. Bizden önce burada hocalar vardı ama benim futbol felsefem bu. Ekibimle beraber oyuncuların gayretinden çok memnunum."

Fernando Santos: "Futbol bireysel bir oyun değil. Bizim beraber oynamayı daha da ilerletmemiz lazım. Büyük bir takım yüzde 80 beraber, yüzde 20 bireysel oynamalıdır. Bence biz şu anda bunun tersindeyiz. Yüzde 60 bireysel yüzde 40 beraber oynama diyebiliriz. Bunu değiştirmeliyiz ve oyuncularım da benimle aynı görüşte."

Fernando Santos: "Gedson olmasa da derbide eksik oynamayacağız, 11 kişi olacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sorun olmayacak. Bireysel olarak hiçbir oyuncuyu yorumlamak istemiyorum çünkü diğer oyunculara haksızlık olur. Bireysel olarak takım içindeki toplantılarda bile oyuncularla konuşmuyorum. Eğer konuşacaksam özel olarak konuşuyorum. Benim görevim güçlü bir takım oluşturmak."

Fernando Santos: "Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak bir problemi vardı, kadroda olmamasının özel bir nedeni yok. Fiziksel olarak gelişiyor ve zaten onu kadroya da aldım daha önce."

Fernando Santos: "Değişen, iyiye giden şeyler var ama henüz tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Hücumda topu döndüremiyoruz, yavaş hareket ediyoruz. Daha hedefli ve organize oynamalıyız. Bazen geriye çok oynuyoruz. Bunları düzeltmeye başladık ama benim istediğim seviyede değiliz. Ceza sahasına fazla girmiyoruz. Biraz kontraatak oynama ve hızlı çıkma alışkanlığı olduğunu görüyorum, bunları konuşuyorum oyuncularımla. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forvet rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim futbol anlayışımda bu yok, ben alan savunması istiyorum."

Fernando Santos: "Tüm bunlar ne kadar doğru olsa da kazanma alışkanlığı çok önemli. Yemeden atmaya daha iyi başlıyoruz. Daha iyi futbolu isteyen insanları anlıyorum çünkü Beşiktaş'ın kodunda bu var, öyle oynamalıyız ve öyle de oynayacağız zaten. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var."

Fernando Santos: "İdmanlarda uzun süre tam takım olamamıştık, idmanlar çok önemlidir ve biz daha yeni bir araya geldik. Biz sezon ortasında geldik ve direkt maç oynamaya başladık. Bazı oyuncuların sonradan takıma katılması adaptasyon sürecini geciktirdi doğal olarak. Beşiktaş'ta her oyuncu ilk 11 oyuncusu, ilk 11'imiz değişebilir."

Fernando Santos: "Hücumda istediklerimin yüzde 50'sini sahaya yansıtıyoruz. Fazla bireyseliz ve oyuncular topla çok fazla mesafe kat etmek istiyor, yoruluyor. 10 oyuncumuzun da sürekli aralara girmesi, opsiyon göstermesi gerekiyor. Böyle olduğu zaman da topu döndüremiyoruz. Top bizdeyken durağan oynuyoruz, sırtımız kaleye dönük topu kontrol ediyoruz. Oyuncularıma 'kendi kalemize gol atmayacağız' diyorum. Bu bir alışkanlık bence. Bireysele çok gittiğimiz zaman bir bakıyorsunuz takım boyun uzamış."

Fernando Santos: "Beşiktaş, kontra atak oynamaz. Asla bahane üretmeyi sevmem ama yaklaşık 10 gündür tüm takımla birlikte çalışıyoruz. Bahsettiğim şeyleri başarabilmemiz için birlikte olmalıyız. Oyuncularımız bazen gergin olabiliyor. İstediğimi sahaya yansıtmak benim için en iyisi. Defansta müthiş değiliz ama iyiyiz. Yüzde 70'teyiz orada da. Sabır lazım. Küçük araba kullanmak farklıdır, büyük araba kullanmak farklıdır. Artık daha geniş alanda yani daha büyük bir araba kullanacağız."