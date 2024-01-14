Fernando Santos'un Beşiktaş'tan ne kadar kazanacağını ortaya çıkardı. Hasan Arat sır gibi sakladı ama Şerafettin Tilki'den kaçmadı

Babaa..

Millet olarak önümüze gelene ‘Baba’ deme yaklaşımı içindeyiz..

Biz spor içinde kalalım.

Diğer babaları kayıt dışı bırakalım.

Futbol içinde bu anlamda öyle çok kişi yok.

Sadece yaşları itibari ile; ‘baba’ hatta ‘dede’ lakabı verilenler oldu.

Nevio Scala, Karl Heinz Feldkamp, Luis Aragones, Mircea Lucescu veee Fernando Santos..

Öncekilerin futbolumuza katıp katmadıkları ortada.

Santos’a gelelim. Son Baba.

İmza töreninde kaç para aldığı sorulunca kıyamet koptu.

Bekledik. Hani birileri çıkar, perdeyi aralar. Gelişi duyulmadı. Bari çok merak edilen ücretini açıklar diye. Ama nafile.

Madem öyle, gel böyle.

Minik serçemiz var.

Anlattıkları ilginç. Rakamlar; yok yaaa, denilecek cinsten.

Minik Serçe şöyle açıklıyor: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat seçilmeden tüyo vermişti.

“Rakiplerimiz nasıl transfer bütçesini aşıyorsa, biz de benzer yolları deneyeceğiz..” türünden konuşmuştu.

Hiç de haksız değil.

Fenerbahçe Boluspor’a yıllar önce kaleci kiraladı. Ertuğrul. Tam 1.5 milyon Euro’ya. Bırakın oynamayı, yedek çıkmadı.

Galatasaray, 7 milyon verip, 3 gösteriyor. Daha bunun gibi neler neler.

Her türlü hülle yolu mevcut.

Beşiktaş ise tam gösterince, transfer bütçesi patlak verdi hep.

Rakipleri hile yapıp yıldızları kaptı. Kartal, baktı.

Bu gerçek.

Ya Santos. O da, farklı olay yaşadı. Herkesin yaptığını yaptı. Ülkesinde aldığı geliri tam göstermedi. Radara girdi. 2016 yılında mahkemelik oldu. Cezasını ödedi.

Banker yöntemi; Messi, Ronaldo bile yaptı.

Paranın sıcak yüzü. Üzdün bize be ya..

Canı yanan bir kulüp ile, bir hoca anlaşmaya varınca yeni yol ve yöntem buldular.

Nasıl mı?

İşte böyle;

Beşiktaş, ünlü hoca ile 1.5 yıllık anlaşma için 4.5 milyon Euro’luk sözleşme yaptı.

Ancak bu; 1.5 milyon olarak gösterildi resmiyette.

Geri kalan 3 milyonluk meblağ ne mi oldu?

O da şöyle çözüldü; reklam, tanıtım ve sponsorluk gibi başlıklar altında toplandı.

Böyle olunca da her iki taraf bir taş ile iki kuş vurmuş oldu.

Beşiktaş kulübü, transfer bütçesini daraltmadı. Sözleşmenin düşük gösterilmesinin diğer nimetlerinden de faydalanmış oldu. Bak anladınız siz, neler olduğunu o sayısız nimetlerin.

Santos, burada kazandığı ücretin vergisi ülkesinde ödüyor.

Ne acı durum değil mi?

Antep biberi yanında halt etmiş.

O derece işte..

Bizde hoca ve oyunculardan vergi alınmıyor. Sadece KDV kısmını kulüp ödüyor.

Ancak bunlar kendi ülkelerinde maliyeye bayılıyorlar!

Anında yakalarına yapışıyorlar. Sözleşmede yazılan rakam üstünden gelir gergisini alıyorlar.

İşte daha önce radara girip canı yanan Santos, böylece çözüm bulmuş oldu. Normalde kazanacağı paranın üçte birinin vergisini ülkesinde ödemiş olacak.

Özetle alan memnun, veren memnun.

Memnun olmayan kim kalıyor geriye. Sporun dışında kaldıkları için yazmıyorum.

İşimiz gücümüz, futbol özelinde spor.

Santos için ‘Grand father’ paylaşımları yapıldı. Yani: Büyük Baba..

Bir filmden alıntı olsa da, yeni babamız daha oldu.

Varsın olsun.

Çok baba olması göz çıkarmaz.

Hele büyük baba ise misss mis.

Babanın cebi dolsun. Başarıları daim olsun!..