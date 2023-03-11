Ferrari'nin yeni modelinin tanıtımı yayınlandı. Geri sayım başladı

Ferrari hayranlarını heyecanlandıran yeni model tanıtımı yayınlandı. Yeni model için 16 Mart işaret ediliyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, son sızıntılar Portofino M yerine geçecek bir modeli işaret ediyor. Buna göre Portofino M’nin yerini alacak Roma Spider ihtimali var. İtalyanlar genellik spider ismiyle üstü açık otomobiller üretmeyi seviyor. Ferrari’nin de bekleyen 2 adet üstü açık modelinin olduğunu da belirtilenler arasında.

Çıkan casus fotoğraflardaki Ferrari Roma modeliyse bir convertible coupe. Çıkan haberlere göre bu model 622 beygir gücü ve 760 Nm tork üreten aynı çift turboşarjlı V8 üniteyle gelecek. Bu motorla birlikte aracın 0-100 km/s hızlanması ise 3.4 saniye. Yani yeni Ferrari modeli, ailenini diğer üyeleri SF90 Stradale ve onun Spider modeli ile yakın güçte olacak.

1 MİLYON İZLENDİ

Ferrari’nin yayınladığı teaser videosu ise kısa zaman içerisinde yaklaşık 1 milyon kere izlendi. Paylaşılan video içeriğinde safkan bir Ferrari kokpiti vardı.