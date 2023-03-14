Volkswagen Polo’nun 2023 fiyat listesi güncellendi

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Küresel çip krizi, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok etken otomotiv pazarında fiyatların zirve yapmasına neden oldu. Bu nedenle bundan bir yıl önce 300 bin TL bandına satın alabildiğimiz araçların fiyatları 700 – 800 bin TL seviyelerine kadar çıktı.

Volkswagen Polo da güncel fiyatlarını duyurdu.

FİYATLAR:

ÖZELLİKLERİ

Volkswagen Polo; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.