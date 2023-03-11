Elektrikli Fiat 500e’nin fiyatları açıklandı. İşte liste

Otomobil sektöründe hareketlilik devam ediyor. Zamlı fiyatlar tek tek duyuruluyor. Fiat 500e’nin fiyaları açıklandı. Fiyatlar 869.900 TL'den başlıyor.

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ÖZELLİKLER

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, Fiat 500e, Türkiye'de HB, 3+1 ve Cabrio olmak üzere üç farklı versiyonla satılıyor. 3+1 versiyonu, öndeki iki kapı haricinde sağ tarafta geriye doğru açılan küçük arka kapısıyla erişim konusunda daha pratik bir kullanım sunuyor. Donanım seviyesi olarak ise tüm versiyonlarda sadece La Prima by Bocelli donanımı mevcut.

Fiat 500e modelinde 87 kW (118 hp) güç üreten elektrik motoru ve 42 kWsa'lik batarya paketi kullanılıyor. WLTP'ye göre 320 kilometreye kadar menzil sunan minik elektriklinin şehir içi kullanımda tek şarjla 460 kilometreye kadar mesafe gidebildiği ifade ediliyor. Fiat 500e, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor ve maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor.