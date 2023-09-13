Ferrero'nun dev fındık tarlası görüntülendi. Türkiye'deki fındık alım fiyatını belirliyorlar

Nutella markasıyla bilinen ve tüm dünyada fındıklı çikolata ürünleri üreten İtalyan Ferrero şirketinin 2018 yılından beri Avustralya'da 1 milyonun üzerinde ağaç dikerek oluşturduğu fındık tarlaları drone ile görüntülendi.

Bu son teknoloji ile bakılan fındık tarlaları sadece Avustralya'da değil Kanada başta olmak üzere birçok ülkede yer alıyor.

TÜRKİYE'DEKİ FINDIĞIN NEREDEYSE TAMAMINI ALIYORLAR

Her yıl Türkiye’deki üreticilerden fındığın neredeyse tamamını satın alan Ferrero şirketinin Türk fındığına alternatif arayışları böylelikle sonuç vermeye başlamış oldu.

Hesaplamalara göre Ferrero bu ağaçlardan 2026 yılında fındık almaya başlayacak.

Bu durumun ilerleyen yıllarda Türk fındıkçılığını kötü şekilde etkileyeceği belirtiliyor.

1 MİLYON FINDIK AĞACINDAN 5000 TONDAN FAZLA FINDIK TOPLAYACAK

Proje kapsamında dikilen 1 milyon fındık ağacının yılda 5000 tondan daha fazla fındık vereceği hesaplanırken, bu oran şu anda Avustralya’da üretilen fındığın tam 30 katından fazla.