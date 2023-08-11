"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti

Zonguldak'ta bir fındık üreticisi, fındık alım fiyatlarının açıklanmasının ardından "Bir kilo peynir, bir kilo zeytin almıyor" sözleriyle tepki göstererek tarlasındaki ağaçları baltayla kesti.

KAYNAK: İHA
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Çöngelli köyünde yaşayan fındık üreticisi Muhterem Şahin, fiyatların istenilen düzeyde olmadığını söyleyerek 6 dönümlük tarlasında bulunan fındık ağaçlarının bir kısmını baltayla kesti.

O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“BİR KİLO PEYNİR, BİR KİLO ZEYTİN ALMIYOR”

Paylaştığı görüntülerde, fındığın toplama yevmiyesinin 500 TL olduğunu söyleyen Şahin, “Benim üretmiş olduğum bir kilo fındık, bir kilo çay almıyorsa, bir kilo peynir almıyorsa, bir kilo zeytin almıyorsa buna uğraşmaya gerek var mı? Bunun için problemi kökünden halletmek lazım. Bahçeyi de bu şekilde kökünden hallediyorum. Allah Bismillah" diyerek baltayla fındık ağaçlarını kesmeye başladı.

Fındık alım fiyatı Giresun kalite için 84 TL olarak açıklanmıştı.

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