Türkiye’den götürdükleri ile ünlü zengin aile dünyanın en zengin 23. ailesi oldu

Bloomberg dünyanın en zengin 25 ailesi listesini yayınladı. Listede Türk aile yok ancak Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir aile var.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Nahyan Hanedanı ilk kez yıllık zenginler listesine birinci sıradan giriş yaptı. Böylece Abu Dhabili Al Nahyan'lar 305 milyar dolarlık servetleriyle ikinci sıradaki Walton ailesini geride bıraktı. Nahyanlar, Walmart Inc.'e 45 milyar dolar fark attı.

Listenin 3.sırasında lüks moda şirketleriyle tanınan Fransız Hermes ailesi yer alırken, 4.sırayı Mars ailesi 141 milyar dolarlık servetiyle aldı. 5.sıra ise listeye ilk defa giriş yapan Katarlı Al Thani ailesinin oldu.

TÜRKİYE’DEN GÖTÜRDÜKLERİYLE LİSTEYE GİRDİLER

Liste’de Arap şeyhleri, ABD ve Avrupa’dan şirketlerin çokluğu göze çarparken, Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir aile şirketi kendisine 23.sırada yer buldu.

Dünyada fındık üretiminin yüzde 75’ini Türkiye elinde bulunduruyor. Ancak ülkemizdeki piyasa şartlarını belirleyen, fındığın fiyat durumuna karar veren ve Türkiye’de üretilen fındığı ülkesine götüren ünlü İtalyan şirket Ferrero listede 23.sırada yer aldı.

33,5 milyar dolarlık servetleriyle dünyanın en zenginleri arasına giren Ferrero ailesi, böylece Türk tarımının da aslında ne kadar potansiyelli olduğunu göstermiş oldu.

Özellikle Giresun, Ordu ve Samsun’da, ‘değerli tarım’ adı altında Türk çiftçisini kendisine bağlayan Ferrero, bölgeden topladığı fındığı İtalya’ya götürüp işleyerek dünyanın en önemli çikolata markalarından biri haline getiriyor.

Türk fındık üreticileri her yıl beklentilerinin altında açıklanan fındık fiyatları karşısında ezilirken, Ferrero firmasının servetine servet katması ise gözlerden kaçmadı.

TÜRKİYE'DE 10 YILDA 100 BİN HEKTAR ALANDA 'DEĞERLİ TARIM' YAPTIRDILAR

Türkiye'den aldığı fındığı İtalya'ya götürüp işleyen ve çok daha değerli hale getiren, bu ticaretten de milyarlarca dolar kazanan Ferrero ailesi, ülkemizde 50 bin fındık üreticisine ulaştığını açıkladı.

Ferrero 'herkes için değer yaratan bir fındık sektörü' söylemiyle yürüttüğü 'Değerli Tarım' sürdürülebilirlik programı, Sakarya, Düzce, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon’da toplam 50 bin fındık üreticisine ulaştı.

Program kapsamında Ferrero Değerli Tarım zirai uzmanlarının, yıl boyunca sahada verdikleri eğitim ve danışmanlıklarla, toprak ve yaprak analiziyle bitki besin ihtiyacına göre gübreleme, su kullanımının optimize edilmesi, zararlı ve hastalıklarla mücadele, doğru budama yöntemleri gibi iyi tarım uygulamalarını fındık üreticilerine aktardıkları bildirildi.

FERRERO’NUN YER ALDIĞI EN ZENGİN 25 AİLE

Ferrero firmasının 23.sırada yer aldığı Bloomberg’in dünyanın en zengin 25 ailesi şu şekilde sıralandı;

1. Al Nahyan 305 milyar dolar

2. Walton (Walmart) 259.7 milyar dolar

3. Hermes 150.9 milyar dolar

4. Mars 141.9 milyar dolar

5. Al Thani 133 milyar dolar

6. Koch (Koch Industries) 123.3 milyar dolar

7. Al Saud 112 milyar dolar

8. Ambani 89.9 milyar dolar

9. Wertheimer (Chanel) 89.6 milyar dolar

10. Thomson (Thomson Reuters) 71.1 milyar dolar

11. Cargill 63.3 milyar dolar

12. Johnson 55.7 milyar dolar

13. Boehringer 51.3 milyar dolar

14. Quandt (BMW) 49.4 milyar dolar

15. Albrecht (Aldi) 48.4 milyar dolar

16. Pritzker (Hyatt Hotels) 46.5 milyar dolar

17. Hoffmann (Roche) 44.8 milyar dolar

18. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius 43.5 milyar dolar

19. Hartono 42.1 milyar dolar

20. Dassault 39.2 milyar dolar

21. COX 36 milyar dolar

22. Mulliez 34.3 milyar dolar

23. Ferrero 33.5 milyar dolar

24. Kwok 32.5 milyar dolar

25. Duncan 32 milyar dolar