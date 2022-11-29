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Terörist Fetullah Gülen'i ziyarete Pensilvanya'ya gittiler

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in paylaşılan son videosunda, FETÖ’nün Türkiye’de kapatılan İzmir’deki Yamanlar Koleji’nin mezunları yer aldı. FETÖ’cü mezunlar, Yamanlar Koleji’nin kuruluşunun 40’ıncı yılında terörist Gülen’i ziyaret etti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:32
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FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'i ziyarete Pensilvanya'ya gittiler

Terörist Fetullah Gülen'i ziyarete Pensilvanya'ya gittiler
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Odatv’de yer alan haberde, FETÖ’nün Türkiye’de kapatılan İzmir’deki Yamanlar Koleji’nin mezunları Yamanlar’ın kuruluşunun 40’ıncı yılı nedeniyle FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i ziyaret etti. FETÖ’cülerin Pensilvanya’daki buluşmasının görüntüleri FETÖ’nün Youtube’daki kanalında yayınlandı.

Ziyarette, FETÖ’cü Yamanlar Koleji mezunlarının mesajı okundu. Mesajda, “Bizler Bozyaka’da tohumu atılmış, Akyazılı olarak neşv-u nema bulmuş, Yamanlar namıyla kemale ermiş nurlu bir ağacın bütün dünyaya saçılmış meyveleri olarak madden ve manen huzurunuzdayız” denildi. 

FETÖ elebaşı Gülen ise FETÖ’ye yönelik operasyonları hatırlatıp, bu operasyonların olmaması halinde daha da büyümüş olacaklarını itiraf etti. 

SEZEN AKSU AYRINTISI
1982 yılında açılan Yamanlar Koleji'nin ilk müdürü, şarkıcı Sezen Aksu’nun FETÖ’cü babası Sami Yıldırım’dı.

Sezen Aksu'nun 2019 yılında hayatını kaybeden babası Sami Yıldırım, uzun yıllar Milli Eğitim’de görev yapmış ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcılığı görevinden 1979’da emekli olmuştu.

Emekliliğinin ilk yıllarında FETÖ ile tanışan Sami Yıldırım, 1982 yılında açılan FETÖ’nün Yamanlar Koleji’nin ilk müdürü olmuştu.

FETÖ elebaşı Gülen de örgütün temellerini İzmir’de Kestanepazarı Camisi’nde atmıştı. 

GÜLEN KİTABINDA
FETÖ’cü Faruk Mercan, Doğan Kitap’tan çıkan “Fethullah Gülen” kitabında Sami Yıldırım’ı şöyle anlatmıştı: 

“Gülen henüz İstanbul’daki büyük servet sahiplerini harekete geçirebilecek durumda değildi, ama yıllardır İzmir’de verdiği vaazları hiç kaçırmayan hatırı sayılır bir esnaf grubu vardı. Gülen, Ege Bölgesi’nin bu insanlarını, sonraki yıllarda kolejlere dönüşecek olan öğrenci yurtları açmaya teşvik etti. İlk öğrenci yurdunun temeli 1972’de İzmir Bozkaya’da atıldı. 1976 yılında faaliyete geçen 200 öğrenci kapasiteli bu yurt, tam on yıl sonra 1982 yılında Yamanlar Koleji’ne dönüşecekti ve okulun ilk müdürü, sanatçı Sezen Aksu’nun babası Sami Yıldırım olacaktı.”

FETÖ’NÜN YAMAN DEDESİ
FETÖ’nün kapatılan dergisi Aksiyon, Sami Yıldırım’ı 17 Aralık 2007’de “Eğitimin Yaman Dedesi” diyerek şöyle tanıtıyordu:

“Nice öğrenci, nice öğretmen dünyanın dört bir yanına yayıldı bu liseden. Ama lisenin kuruluşundan bugüne değişmeyen tek bir kişi vardı: O da ilk gün müdür olarak kapıdan içeri giren ve bugün hâlâ danışman sıfatıyla burada hizmetlerine devam eden Sami Yıldırım.”

Haber çıktığında “Yaman Dede” 80 yaşındaydı, kendi ifadesiyle “hizmet”e devam ediyordu. “Neden ediyorum” diye başladığı cümleyi “bu okullardaki öğrencilerin sayısı ne kadar artarsa ben Türkiye’nin geleceğinin o kadar daha sağlam temeller üzerine oturacağına inanıyorum” diye bitiriyordu.

YAMANLAR KOLEJİ'NİN SONU
Sami Yıldırım, Gülen’in ona karşı derin hislerinin ifadesini Aksiyon’a şöyle anlatmıştı: 

“(Gülen) Kürsüden beni gördü. İltifat etti. ‘Hocam da buradaymış’ dedi. ‘Hocaların hocası’ diye beni oradakilere lanse etti. Büyük bir alkış koptu. Sonra dışarı çıktım. Bahçede etrafıma toplanan gençler elimi öpmeye başladı. Hocaefendi’nin iltifat ettiği birine gösterilen saygıydı bu.”

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yamanlar Koleji’ne kayyum atandı. Okulun adı değişti, imam hatip oldu.

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Zahide
29.11.2022 16:18
Sezen Aksu nun babasının kurucu su ve yöneticisi olduğu okul  
 
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