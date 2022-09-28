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  • Ter�rist Fetullah G�len Yunan TV'sinde T�rk halk�na hakaret etti: Bak�n kimin taraf�n� tuttu

Ter�rist Fetullah G�len Yunan TV'sinde T�rk halk�na hakaret etti: Bak�n kimin taraf�n� tuttu

Fetullah�� Ter�r �rg�t� (FET�) eleba��s� Fethullah G�len, Yunan TV kanal�n� Pensilvanya�da a��rlad�. G�len, "Sarho� gibi davran�yorlar.� diyerek T�rk halk�na hakaret etti ve �Yunan adalar�n� i�gal gibi anlams�z �eyler s�yl�yorlar. Yunanistan, d�nyadaki k�lt�rlerin geli�imine dayanak olmu�tur.� dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 14:28
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Bak�n kimin taraf�n� tuttu: Ter�rist Fetullah G�len Yunan TV'sinde T�rk halk�na hakaret etti

Ter�rist Fetullah G�len Yunan TV'sinde T�rk halk�na hakaret etti: Bak�n kimin taraf�n� tuttu
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T�rkiye ile Yunanistan aras�ndaki gerilim, ABD'ye ait z�rhl� ara� ve tanklar�n T�rkiye'nin �ok yak�n�ndaki adalara ��kar�lmas�yla farkl� bir boyut kazan�rken, FET� lideri Fethullah G�len Yunan medyas�ndan Alpha TV'ye konu�tu. Yunanistan'�n d�nya k�lt�r miras�n�n geli�imine temel oldu�unu s�yleyen G�len, T�rk halk�n�n "Sarho� gibi davrand���n�." ifade etti!

T�RK HALKINA "SARHO� G�B�LER" DED�!
�nternethaber'de yer alan haberde, ter�ristba�� Yunan televizyonuna �u s�zleri kulland�:

"Sarho� gibi davran�yorlar. Yunan adalar�n� i�gal gibi anlams�z �eyler s�yl�yorlar. Yunanistan, d�nyadaki k�lt�rlerin geli�imine dayanak olmu�tur. Yunanistan, bir�ok insana kucak a�an k���k bir �lke. Bu �nemli ve herkes taraf�ndan takdir edilmeli. Baz�lar� atmosferi bozmak ve suyu buland�rmak i�in �ok �al���yor."

FET�'C� KANTER DE YUNAN�STAN'I SAVUNMU�TU: "YUNAN�STAN M�LTEC�LER� �OK SICAK KAR�ILIYOR"
Ge�timiz g�nlerde de FET�'c� Enes Kanter yine Alpha TV'ye konu�mu�, T�rkiye'yi hedef alan ifadeler kullanm��t�. FET�'c� Kanter, Erdo�an'�n Yunanistan i�in s�yledi�i s�zlerin "kabul edilemez" oldu�unu belirterek, "Yunanistan m�ltecileri �ok s�cak kar��l�yor." dedi.

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fatih
28.09.2022 14:40
ben size bir formül vereyim, akp (tayyip) + mhp (bahçeli) + hdp + pkk + fetö + menzil + ismailağa+ beşli çete abd emperyalizmi < millet ittifakı, yani millet ittfakı iktidara geldiğinde  
 
Mm
28.09.2022 14:38
Soylu hadi git getirsene , yok tuncelide 5 terörist kaldi yok yozgatta 3 kaldi , hadi git getir herif orda  
 
Sedat
28.09.2022 14:35
Bu dinciler neden hep hain oluyorlar çünkü arkalarında ABD ve batılı ülkeler var.  
 
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